Умер председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев
- Азия и мир, общество
- 15:48, 24 февраля 2024
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CentralAsia (CA) - 23 февраля 2024 года скончался председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, сообщается на сайте суда.
В.Лебедев родился 14 августа 1943 года в Москве.
В 1968 году он окончил юридический факультет Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова.
13 декабря 1970 года он был избран народным судьей Ленинградского районного суда Москвы. В 1977 году В.Лебедев возглавил Железнодорожный районный народный суд Москвы. В 1984 году он был назначен заместителем председателя Московского городского суда, а в 1986 году – председателем Московского городского суда.
В июле 1989 года В.Лебедев был избран председателем Верховного суда России.
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