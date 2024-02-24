Умер председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев

CentralAsia (CA) - 23 февраля 2024 года скончался председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, сообщается на сайте суда.

В.Лебедев родился 14 августа 1943 года в Москве.

В 1968 году он окончил юридический факультет Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова.

13 декабря 1970 года он был избран народным судьей Ленинградского районного суда Москвы. В 1977 году В.Лебедев возглавил Железнодорожный районный народный суд Москвы. В 1984 году он был назначен заместителем председателя Московского городского суда, а в 1986 году – председателем Московского городского суда.

В июле 1989 года В.Лебедев был избран председателем Верховного суда России.