В Каракалпакстане часть автомобильного моста провалилась под воду

CentralAsia (UZ) - В Каракалпакстане часть автомобильного моста провалилась под воду, пишет Uznews.

В хокимияте Амударьинского района сообщили, что на видео показан мост «Джумуртов пантон», часть которого из-за скопления большого количества льда на реке пришла в негодность.

Сообщается, что мост был оперативно отремонтирован и введен в эксплуатацию.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором часть автомобильного моста «Кипчак пантон» в Амударье оказалась затопленной.