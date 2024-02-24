В Каракалпакстане часть автомобильного моста провалилась под воду
- Узбекистан, происшествия
- 16:01, 24 февраля 2024
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CentralAsia (UZ) - В Каракалпакстане часть автомобильного моста провалилась под воду, пишет Uznews.
В хокимияте Амударьинского района сообщили, что на видео показан мост «Джумуртов пантон», часть которого из-за скопления большого количества льда на реке пришла в негодность.
Сообщается, что мост был оперативно отремонтирован и введен в эксплуатацию.
Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором часть автомобильного моста «Кипчак пантон» в Амударье оказалась затопленной.
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