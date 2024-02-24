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В Каракалпакстане часть автомобильного моста провалилась под воду

CentralAsia (UZ) -  В Каракалпакстане часть автомобильного моста провалилась под воду, пишет Uznews.

В хокимияте Амударьинского района сообщили, что на видео показан мост «Джумуртов пантон», часть которого из-за скопления большого количества льда на реке пришла в негодность.

Сообщается, что мост был оперативно отремонтирован и введен в эксплуатацию.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором часть автомобильного моста «Кипчак пантон» в Амударье оказалась затопленной.

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