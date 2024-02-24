«Два года войны в Украине». Должен быть единственный финал — победа Украины, - Зеленский

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к двухлетию войны.

Как сообщает Офис президента Украины, обращение он записал в Гостомеле.

«Я сейчас в Гостомеле.

Именно отсюда должно было начаться то самое «взять Киев и Украину за три дня». Можно сказать коротко: два года назад мы огнем встречали здесь вражеский десант; два года спустя мы встречаем здесь наших друзей, наших партнеров.

Премьер Италии Джорджа Мелони, глава «Большой семерки». Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Урсула фон дер Ляйен, президент Еврокомиссии Александр Де Кро, премьер Бельгии, председательствующий в Европейском совете. И это символично и красноречиво описывает путь, который мы прошли за эти два года, и разницу между 24 февраля тогда и сейчас.

Знаете, невольно сегодня каждый украинец вспоминает этот день. И у каждого из нас свое 24 февраля. Уникальное воспоминание об этом дне. Как вы проснулись, кто первый написал вам и спросил: «Как дела?» кому вы впервые позвонили, кого сердечно обняли, что вы тогда сказали самым близким людям, а главное – что вы сделали дальше.

Миллионы разных историй, но многие схожи в одном. В выборе, который сделали украинцы разных возрастов, разных профессий, из разных регионов. Объединивший людей сначала в очередях к военкомату, а потом — в одном окопе на линии фронта. Чтобы защищать страну. И всех остальных, которые решили работать в стране. Кто уехал, кто потом вернулся.

И так уже два года. Мы стали на 730 дней ближе к победе», - сказал он.

Должен быть единственный финал — победа, отметил он.

Зеленский отметил, что любой нормальный человек хочет, чтобы война кончилась, но «никто из нас не позволит закончиться Украине».