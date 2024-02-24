«Два года войны в Украине». Должен быть единственный финал — победа Украины, - Зеленский

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- 21:22, 24 февраля 2024
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- Обновлено: 21:32, 24 февраля 2024
CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к двухлетию войны.
Как сообщает Офис президента Украины, обращение он записал в Гостомеле.
«Я сейчас в Гостомеле.
Именно отсюда должно было начаться то самое «взять Киев и Украину за три дня». Можно сказать коротко: два года назад мы огнем встречали здесь вражеский десант; два года спустя мы встречаем здесь наших друзей, наших партнеров.
Премьер Италии Джорджа Мелони, глава «Большой семерки». Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Урсула фон дер Ляйен, президент Еврокомиссии Александр Де Кро, премьер Бельгии, председательствующий в Европейском совете. И это символично и красноречиво описывает путь, который мы прошли за эти два года, и разницу между 24 февраля тогда и сейчас.
Знаете, невольно сегодня каждый украинец вспоминает этот день. И у каждого из нас свое 24 февраля. Уникальное воспоминание об этом дне. Как вы проснулись, кто первый написал вам и спросил: «Как дела?» кому вы впервые позвонили, кого сердечно обняли, что вы тогда сказали самым близким людям, а главное – что вы сделали дальше.
Миллионы разных историй, но многие схожи в одном. В выборе, который сделали украинцы разных возрастов, разных профессий, из разных регионов. Объединивший людей сначала в очередях к военкомату, а потом — в одном окопе на линии фронта. Чтобы защищать страну. И всех остальных, которые решили работать в стране. Кто уехал, кто потом вернулся.
И так уже два года. Мы стали на 730 дней ближе к победе», - сказал он.
Должен быть единственный финал — победа, отметил он.
Зеленский отметил, что любой нормальный человек хочет, чтобы война кончилась, но «никто из нас не позволит закончиться Украине».