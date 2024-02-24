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Тело Алексея Навального отдали матери, - Ярмыш
Алексей Навальный
Алексей Навальный

CentralAsia (CA) -  Тело Алексея Навального отдали матери, Людмиле Навальной, сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш у своём аккаунте в соцсети Х.

«Тело Алексея отдали матери. Спасибо большое всем, кто требовал этого вместе с нами. Пока Людмила Ивановна в Салехарде. Похороны еще впереди. Мы не знаем, будет ли власть мешать провести их так, как этого хочет семья и как того заслуживает Алексей. Мы будем сообщать информацию по мере ее поступления», - написала Ярмыш.

Управление ФСИН России сообщило, что 16 февраля 2024 года в исправительной колонии №3 Алексей Навальный после прогулки почувствовал себя плохо и потерял сознание.

Медики констатировали смерть А.Навального.

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