Тело Алексея Навального отдали матери, - Ярмыш
- Азия и мир, политика
- 21:36, 24 февраля 2024
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Алексей Навальный
CentralAsia (CA) - Тело Алексея Навального отдали матери, Людмиле Навальной, сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш у своём аккаунте в соцсети Х.
«Тело Алексея отдали матери. Спасибо большое всем, кто требовал этого вместе с нами. Пока Людмила Ивановна в Салехарде. Похороны еще впереди. Мы не знаем, будет ли власть мешать провести их так, как этого хочет семья и как того заслуживает Алексей. Мы будем сообщать информацию по мере ее поступления», - написала Ярмыш.
Управление ФСИН России сообщило, что 16 февраля 2024 года в исправительной колонии №3 Алексей Навальный после прогулки почувствовал себя плохо и потерял сознание.
Медики констатировали смерть А.Навального.
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