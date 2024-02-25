Южная Корея заложила в бюджет 7,2 миллиарда вон на программу ОПР, которая будет реализована в Монголии в течение 5 лет

CentralAsia (MNG) - KDCA подписало меморандум о сотрудничестве с Министерством здравоохранения Монголии в сфере обеспечения готовности к эпидемиям.

Монголия стала первым партнером KDCA с момента ее внедрения в 2020 году. Стороны сотрудничают в реализации совместных и комплексных проектов в области общественного здравоохранения, а также работают над программой ОПР, которая будет реализована в Монголии в течение 5 лет.

Агентство Республики Корея по контролю и профилактике заболеваний (KDCA) обязалось поддерживать всестороннее сотрудничество с Министерством здравоохранения Монголии по обеспечению готовности и реагированию на угрозу инфекционных заболеваний и 15 февраля подписало меморандум о сотрудничестве.

Меморандум подписали д-р Янгми Джи, комиссар KDCA, и г-н Чинзориг Содном, министр здравоохранения Монголии.

Подписанный меморандум поможет расширить двустороннее сотрудничество в таких областях, как эпиднадзор за болезнями, оценка рисков и реагирование на них, наращивание лабораторного потенциала, разработка национальных планов общественного здравоохранения, а также готовность к пандемиям и реагирование на них.

Начиная с 2023 года, KDCA предоставляет техническую помощь для укрепления двустороннего сотрудничества в конкретных областях, таких как лабораторная диагностика и тестирование, надзор за инфекционными заболеваниями и совместные программы обучения по возникающим инфекционным заболеваниям. С этой целью в бюджете на программу ОПР, которая будет реализована в Монголии с 2023 по 2027 год, заложено в общей сложности 7,2 миллиарда вон.

Комиссар г-жа Ёнми Джи сказала: «Covid-19 подчеркнул важность глобального сотрудничества для эффективной борьбы с внезапной угрозой инфекционных заболеваний. «Этот меморандум важен для создания первого партнерства с Северо-Восточной Азией для реализации совместных и комплексных проектов в регионе в сфере общественного здравоохранения после реализации KDCA в 2020 году».

«Учитывая острую необходимость интеграции системы контроля инфекционных заболеваний во время пандемии COVID-19, Минздрав планирует создать Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний. В этой связи я искренне благодарю вас за то, что поделились историей создание KDCA на сегодняшнем заседании, и надеюсь на развитие двустороннего сотрудничества в сфере контроля и профилактики инфекционных заболеваний в будущем», — выразил благодарность Чинзориг Содном.

источник: middleasiannews.com

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