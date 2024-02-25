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Фото — В Китае отметили праздник Фонарей

CentralAsia (CA) -  В субботу в различных регионах Китая отметили праздник Фонарей (Юаньсяоцзе - 15-й день первого месяца по лунному календарю), пишет Синьхуа.

В стране прошли разные праздничные мероприятия, включая костюмированные танцы львов, драконов, шествия на ходулях, народные гулянья и др. Во время праздника китайцы любуются красочными фонарями разной формы и едят юаньсяо (шарики из клейкого риса с начинкой).

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