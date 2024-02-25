Алматинцы утром ощутили толчки силой 3 балла

CentralAsia (KZ) - Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСН и И» МЧС РК 25 февраля 2024г. в 10 час 14 мин алматинского времени зарегистрировано землетрясение.

Как пишет МЧС Казахстана, эпицентр землетрясения расположен на территории Китая в 261 км на юго-восток от г. Алматы - афтершок.

Магнитуда MPV 5.9.

В Алматы землетрясение ощущалось силой в 3 балла.

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