Алматинцы утром ощутили толчки силой 3 балла
- Казахстан, происшествия
- 10:36, 25 февраля 2024
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CentralAsia (KZ) - Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСН и И» МЧС РК 25 февраля 2024г. в 10 час 14 мин алматинского времени зарегистрировано землетрясение.
Как пишет МЧС Казахстана, эпицентр землетрясения расположен на территории Китая в 261 км на юго-восток от г. Алматы - афтершок.
Магнитуда MPV 5.9.
В Алматы землетрясение ощущалось силой в 3 балла.
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