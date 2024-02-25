США и Великобритания бомбят объекты хуситов в Йемене на фоне всплеска атак кораблей в Красном море

CentralAsia (CA) - Силы США и Великобритании нанесли удары по 18 объектам хуситов, включая подземные хранилища оружия и ракет, сообщает Al Jazeera.

По словам официальных лиц, Соединенные Штаты и Соединенное Королевство разбомбили более десятка объектов хуситов в Йемене, поскольку йеменская повстанческая группировка активизировала свои нападения на корабли в Красном море в знак протеста против войны Израиля с Газой.

В совместном заявлении в субботу США и Великобритания заявили, что их военные действия были направлены против 18 объектов хуситов в восьми населенных пунктах Йемена и включали нападения на подземные хранилища оружия и ракет, системы противовоздушной обороны, радары и вертолет.

Эта операция стала четвертым случаем, когда военные США и Великобритании провели совместные атаки против хуситов с 12 января.

Помимо совместных действий, США также проводят почти ежедневные рейды по уничтожению целей хуситов, включая приближающиеся ракеты, ракетоносцы и беспилотные летательные аппараты, нацеленные на коммерческие и другие военно-морские суда.

Однако рейды до сих пор не смогли остановить нападения хуситов, которые нарушили мировую торговлю и повысили тарифы на доставку.