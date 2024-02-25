Эрдоган заявил, что Израиль при поддержке западных держав уничтожает жителей Газы
- Азия и мир, политика
- 12:37, 25 февраля 2024
- Просмотров: 2053
Реджеп Тайип Эрдоган
CentralAsia (CA) - Администрация Израиля при безоговорочной поддержке западных держав жестоко уничтожает зажатых на горстке земель жителей блокированного Сектора Газа, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении к участникам Внеочередного заседания министров информации стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).
Как цитирует его «Анадолу», в настоящее время в секторе Газа убиты более 30 палестинцев, свыше 70 тыс. получили ранения.
Эрдоган также сказал, что Израиль одновременно ускоряет свою деятельность по дезинформации.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.