экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Эрдоган заявил, что Израиль при поддержке западных держав уничтожает жителей Газы
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган

CentralAsia (CA) -  Администрация Израиля при безоговорочной поддержке западных держав жестоко уничтожает зажатых на горстке земель жителей блокированного Сектора Газа, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении к участникам Внеочередного заседания министров информации стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Как цитирует его «Анадолу», в настоящее время в секторе Газа убиты более 30 палестинцев, свыше 70 тыс. получили ранения.

Эрдоган также сказал, что Израиль одновременно ускоряет свою деятельность по дезинформации.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com