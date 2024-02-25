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Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций азербайджанской армии с территории Армении

CentralAsia (CA) -  Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций азербайджанской армии с территории Армении.

Как сообщается на сайте ведомства, 24 февраля в 21:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Араздейен Девелинского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.

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