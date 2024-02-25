Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций азербайджанской армии с территории Армении

CentralAsia (CA) - Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций азербайджанской армии с территории Армении.

Как сообщается на сайте ведомства, 24 февраля в 21:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Араздейен Девелинского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.