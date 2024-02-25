Лукашенко заявил, что пойдет на следующие президентские выборы

// Пул первого

CentralAsia (CA) - Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что пойдет на следующие президентские выборы, пишет БЕЛТА.

«Передайте им (беглым), что пойду! И чем сложнее будет обстановка, чем активнее они будут будоражить наше общество и вас в том числе (для меня, поверьте, это очень важно - ни один человек, ответственный Президент не бросит своих людей, которые за ним шли в бой), чем они будут больше напрягать вас, меня и общество, тем быстрее я пойду на эти выборы. Вы не переживайте, мы сделаем так, как это надо для Беларуси», - сказал он.

Лукашенко сегодня проголосовал на выборах депутатов Палаты представителей и местных советов.

Следующие президентские выборы в Беларуси пройдут в 2025 году.