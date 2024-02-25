Беларусь и Россия в силах создать такое объединение, чтобы быть еще сильнее, - Лукашенко

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CentralAsia (CA) - «Два суверенных, независимых государства. Мы умные люди, чтобы создать такое объединение, чтобы мы были сильнее», - сказал журналистам президент Беларуси Александр Лукашенко, говоря о России и Беларуси.

При этом, как цитирует его БЕЛТА, Лукашенко подчеркнул: ни в России, ни в Беларуси не поддержат объединение двух государств. Такой шаг лишь сделает хуже.

Также он сказал, что общая безопасность для Беларуси и России — это святое.