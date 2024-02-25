экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Беларусь и Россия в силах создать такое объединение, чтобы быть еще сильнее, - Лукашенко
Архивное фото
Архивное фото

CentralAsia (CA) -  «Два суверенных, независимых государства. Мы умные люди, чтобы создать такое объединение, чтобы мы были сильнее», - сказал журналистам президент Беларуси Александр Лукашенко, говоря о России и Беларуси.

При этом, как цитирует его БЕЛТА, Лукашенко подчеркнул: ни в России, ни в Беларуси не поддержат объединение двух государств. Такой шаг лишь сделает хуже.

Также он сказал, что общая безопасность для Беларуси и России — это святое.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com