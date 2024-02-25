Ташкент до конца года запустит 6 крупных солнечных электростанций общей мощностью 2700 МВт

- Узбекистан, экономика
- 16:00, 25 февраля 2024
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CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил Министерству экономики и финансов и Министерство энергетики до конца 2024 года обеспечить ввод в эксплуатацию 6 крупных солнечных электростанций общей мощностью 2700 МВт в Ташкентской, Кашкадарьинской, Бухарской, Наманганской и Навоийской областях.
Как говорится в его указе, планируется привлечь зарубежных инвесторов.
Кроме того, до 1 апреля 2024 года Мирзиёев поручил министерствам:
- обеспечить организацию оборота сертификатов «зеленой энергии» на основе рыночных принципов;
утвердить порядок реализации проектов по международной торговле парниковыми газами.
С 1 апреля 2024 года министерства должны внедрить современную систему мониторинга, отчетности и верификации в области изменения климата (MRV) и базу данных.
Все эти меры Ташкент собирается предпринять для создания благоприятных условий для перехода на «зеленую экономику» и увеличения удельного веса источников «зеленой энергии» в республике.