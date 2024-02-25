Прогноз погоды по Узбекистану на 26-27 февраля

CentralAsia (UZ) - Узгидромет опубликовал прогноз погоды на 27-29 февраля.

РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАКСТАН И ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура 27 февраля ночью 7-12° мороза, днем 0-5° тепла, 28 февраля ночью 5-10° мороза, днем 2-7° тепла, 29 февраля ночью 5-10° мороза, днем 4-9° тепла.

БУХАРСКАЯ, НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТИ

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 27 февраля 0-5° тепла, 28-29 февраля 2-7° тепла; по северу Навоийской области 27 февраля ночью 7-12° мороза, днем 0-5° тепла, 28 февраля ночью 5-10° мороза, днем 2-7° тепла, 29 февраля ночью 5-10° мороза, днем 4-9° тепла.

ТАШКЕНТСКАЯ, САМАРКАНДСКАЯ, ДЖИЗАКСКАЯ, СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла.

КАШКАДАРЬИНСКАЯ, СУРХАНДАРИНСКАЯ ОБЛАСТИ

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 27 февраля, 0-5° тепла, 28-29 февраля 3-8° тепла.

АНДИЖАНСКАЯ, НАМАНГАНСКАЯ, ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТИ

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 2-7° тепла.

ПРЕДГОРНЫЕ И ГОРНЫЕ РАЙОНЫ РЕСПУБЛИКИ

Переменная облачность, местами снег, туман. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза.