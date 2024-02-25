Прогноз погоды по Узбекистану на 26-27 февраля

- Узбекистан, погода
- 17:30, 25 февраля 2024
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CentralAsia (UZ) - Узгидромет опубликовал прогноз погоды на 27-29 февраля.
РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАКСТАН И ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура 27 февраля ночью 7-12° мороза, днем 0-5° тепла, 28 февраля ночью 5-10° мороза, днем 2-7° тепла, 29 февраля ночью 5-10° мороза, днем 4-9° тепла.
БУХАРСКАЯ, НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТИ
Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 27 февраля 0-5° тепла, 28-29 февраля 2-7° тепла; по северу Навоийской области 27 февраля ночью 7-12° мороза, днем 0-5° тепла, 28 февраля ночью 5-10° мороза, днем 2-7° тепла, 29 февраля ночью 5-10° мороза, днем 4-9° тепла.
ТАШКЕНТСКАЯ, САМАРКАНДСКАЯ, ДЖИЗАКСКАЯ, СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ
Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла.
КАШКАДАРЬИНСКАЯ, СУРХАНДАРИНСКАЯ ОБЛАСТИ
Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 27 февраля, 0-5° тепла, 28-29 февраля 3-8° тепла.
АНДИЖАНСКАЯ, НАМАНГАНСКАЯ, ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТИ
Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 2-7° тепла.
ПРЕДГОРНЫЕ И ГОРНЫЕ РАЙОНЫ РЕСПУБЛИКИ
Переменная облачность, местами снег, туман. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза.