Украина рассчитывает получить приглашение в НАТО летом 2024 года

Андрей Ермак и Борис Джонсон

CentralAsia (CA) - Только приглашение Украины в НАТО даст Европе и миру реальные шансы вернуться к настоящей безопасности. Его Украина стремится получить на саммите Альянса в Вашингтоне летом 2024 года.

Об этом заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак во время специальной встречи Ялтинской европейской стратегии в Киеве.

В мероприятии также приняли участие: бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, мыслители и общественные активисты. Модерировал встречу председатель наблюдательного совета YES, Президент Польши в 1995-2005 годах Александр Квасьневский.

Для продвижения вопроса членства в НАТО была, в частности, создана Международная рабочая группа по вопросам безопасности и евроатлантической интеграции Украины.

«Непредоставление Украине приглашения на Вашингтонском саммите действительно может дать толчок новой эскалации – на Ближнем Востоке, в других регионах нашей планеты. Только приглашения и настоящие конкретные шаги к полноценному членству Украины дадут реальные шансы миру, Европе вернуться к безопасности», - отметил Ермак.