Лукашенко прокомментировал заявление Пашиняна о заморозке участия Армении в ОДКБ

Александр Лукашенко, Никол Пашинян

CentralAsia (CA) - «Мы на это реагируем абсолютно спокойно. Не захотят они быть в ОДКБ - оно не рухнет, не разрушится», - сказал сказал журналистам президент Беларуси Александр Лукашенко.

Как цитирует его БЕЛТА, официальных уведомлений от Еревана пока на этот счет не поступало, уточнил белорусский лидер.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что участие Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) было «заморожено». При этом он заверил, что вопрос сохранения российской военной базы в Армении не стоит на повестке дня