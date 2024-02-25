Лукашенко прокомментировал заявление Пашиняна о заморозке участия Армении в ОДКБ
- Азия и мир, политика
- 16:57, 25 февраля 2024
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Александр Лукашенко, Никол Пашинян
|Предыстория: Пашинян заявил о заморозке участия Армении в ОДКБ
CentralAsia (CA) - «Мы на это реагируем абсолютно спокойно. Не захотят они быть в ОДКБ - оно не рухнет, не разрушится», - сказал сказал журналистам президент Беларуси Александр Лукашенко.
Как цитирует его БЕЛТА, официальных уведомлений от Еревана пока на этот счет не поступало, уточнил белорусский лидер.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что участие Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) было «заморожено». При этом он заверил, что вопрос сохранения российской военной базы в Армении не стоит на повестке дня
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