Украина получит в марте 4,5 млрд евро от ЕС

CentralAsia (CA) - Украина получит в марте 4,5 млрд евро от Евросоюза, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Киеве.

Как цитирует ее DW, э то будет первый транш в рамках новой программы поддержки от Евросоюза на 50 млрд евро.

Она также обсудила с властями Украины в ходе своего визита проблемы украинского экспорта на границе с Польшей и совместную работу в сфере обороны.

ЕС согласовал долгосрочную помощь Украине в размере 50 млрд евро на саммите в Брюсселе 1 февраля 2024 года. Пакет помощи рассчитан на четыре года, он предполагает кредиты на 33 млрд евро и невозвратные гранты на 17 млрд евро. Для получения финансирования Киев должен соблюдать демократические принципы и права человека.