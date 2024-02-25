Зеленский назвал сроки первого саммита лидеров стран по украинской формуле мира
- Азия и мир, политика
- 21:13, 25 февраля 2024
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CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первый саммит лидеров стран по украинской формуле мира произойдет весной, в ближайшие недели и месяцы, пишет «Страна».
Украинский лидер дает пресс-конференцию, посвященной второй годовщине войны.
По его словам, на саммите должен быть разработан план, который после саммита будет доработан и передан россиянам специальными переговорщиками.
«Это не значит, что Россия примет этот документ», - добавил Зеленский.
Украинская формула мира подразумевает вывод всех российских войск на границы 1991 года и выплата Россией репараций Украине.
РФ такие условия рассматривать отказывается, пишет издание.
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