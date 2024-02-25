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Зеленский назвал сроки первого саммита лидеров стран по украинской формуле мира
// "Страна"

CentralAsia (CA) -  Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первый саммит лидеров стран по украинской формуле мира произойдет весной, в ближайшие недели и месяцы, пишет «Страна».

Украинский лидер дает пресс-конференцию, посвященной второй годовщине войны.

По его словам, на саммите должен быть разработан план, который после саммита будет доработан и передан россиянам специальными переговорщиками.

«Это не значит, что Россия примет этот документ», - добавил Зеленский.

Украинская формула мира подразумевает вывод всех российских войск на границы 1991 года и выплата Россией репараций Украине.

РФ такие условия рассматривать отказывается, пишет издание.

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