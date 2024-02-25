Зеленский назвал число погибших украинских военных за два года войны
- Азия и мир, политика
- 23:51, 25 февраля 2024
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CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за два года войны погибла 31 тыс. украинских военных.
Об этом он сообщил на пресс-конференции в рамках форума «Украина. Год 2024».
Кроме того, за два года войны погибли 180 тыс. военнослужащих России. Вместе с ранеными это цифра составляет до 500 тыс. человек, добавил он.
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