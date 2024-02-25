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Зеленский назвал число погибших украинских военных за два года войны
// "Страна"

CentralAsia (CA) -  Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за два года войны погибла 31 тыс. украинских военных.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в рамках форума «Украина. Год 2024».

Кроме того, за два года войны погибли 180 тыс. военнослужащих России. Вместе с ранеными это цифра составляет до 500 тыс. человек, добавил он.

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