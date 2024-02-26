Сколько скота погибло из-за дзуда, озвучили в ГУЧС
- Монголия, происшествия
- 6:11, 26 февраля 2024
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CentralAsia (MNG) - Потери скота по всей Монголии приближаются к почти 3 миллионам голов.
По данным главного управления по чрезвычайным ситуациям Монголии, в стране от дзуда погибло 2,9 миллионов голов скота, передает middleasiannews.com.
К настоящему моменту потери скота в масштабах Монголии превысили 2,9 млн голов. Об этом в субботу заявил заместитель начальника Главного управлений по чрезвычайным ситуациям и бригадный генерал Ууганбаяр Батмөнх. По его словам, 80,6% территории Монголии поражено дзудом, из них железным дзудом — 21,8%, белым — 25,9%.
В Монголии из-за климатических изменений в зимний период наступают различные виды дзуда, включая белый, железный или ледяной и черный.
источник: middleasiannews.com
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