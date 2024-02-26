Американский баскетболист подал документы на получение монгольского гражданства

CentralAsia (MNG) - Американский баскетболист Кристофер Блейк подал документы на получение гражданства к Президенту Монголии.

Кристофер Блейк обратился к Президенту Монголии Хурэлсуху Ухнаа с просьбой получить гражданство Монголии, сообщают местные СМИ.

Он находится в нашей стране уже три года, выступал за четыре команды высшей баскетбольной лиги Монголии и в настоящее время принадлежит команде «Бишрэлт Металл».

Он сообщил средствам массовой информации, что хочет стать гражданином этой страны, потому что любит монгольский баскетбол, а также климат и окружающую среду Монголии. Если президент примет его просьбу, он хочет участвовать в международных соревнованиях от имени Монголии, больше делиться своими навыками с монгольскими детьми и молодежью, а также проводить тренировки по баскетболу.

Кристофер Блейк, 35-летний американский нападающий, рост которого составляет 195 см. Блейк, который играл в баскетбол в колледже Детройта, совсем недавно играл за Сальвадорскую лигу MB IT Santa Tesla BC.

В последних четырех играх он набирал в среднем впечатляющие 16,3 очка за игру, 5,8 подборов, 6,3 передач, 1,3 передач и 1,0 подборов за игру в прошлом сезоне. Он сыграл ключевую роль, помогая своей команде дважды выиграть титул Liga Mayor Apertura. Выдающаяся игра Блейка принесла ему место в первой команде Latinbasket.com All-El Salvador Liga Mayor Torneo Clausura. У него также была замечательная статистика в 5 играх, которые он сыграл в Лиге МБ: в среднем 15,6 очков за игру, 2,0 подборов, 2,8 передач и 2,6 передач.

Он очень опытный игрок, который много путешествовал на протяжении своей профессиональной карьеры. Он играл в шести разных странах на трех континентах, включая Бразилию (Сорокабана), Сальвадор (Кесалтепеке, Агила, Метапан, Брухос и Сан-Сальвадор), Бразилию (ABA), Никарагуа (Карибское побережье, Леонес, Реал Эстели и Леон). ) и Монголия (Металл).

В 2022 году он получил награду Latinbasket.com All-El Salvador Liga Mayor Torneo Clausura «Игрок года» и награду Latinbasket.com All-El Salvador Liga Mayor Torneo Clausura «Импортный игрок года».

Он окончил Университет Детройта Мерси в 2012 году.

источник: middleasiannews.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения