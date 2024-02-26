Монгольская «женщина-змея» установила новый рекорд Гиннесса. ВИДЕО

CentralAsia (MNG) - Она совершила наибольшее число отжиманий в тройном гимнастическом сгибе

Уроженка Монголии и исполнительница пластической акробатики конторсионистка Оюун-Эрдэнэ Сэнгэ установила новый рекорд Гиннесса. Она выполнила по специальным критериям наибольшее количество отжиманий на руках в тройном гимнастическом сгибе. В частности, за 30 секунд она совершила 28 отжиманий из заявленных 24. Предыдущий рекорд был равен 21 разу.

Артистка цирка Оюун-Эрдэнэ Сэнгэ занимается конторсией (акробатическим изгибанием тела в необычные формы) с шести лет. Она работает в международном цирке «Du Soleil» («Цирк солнца») вот уже более 20 лет.

В тот же день её коллега, акробатка Люси также установила новый рекорд Гиннесса по количеству сальто назад на руках.

- Я знала, что артисты цирка «Du Soleil» очень талантливы, но оценивать эти мировые рекорды вблизи и лично – это совсем другое чувство. Я была поражена гибкостью и силой верхней части тела Оюун-Эрдэнэ. Поздравляю обеих исполнительниц с достижением таких физически сложных рекордов, - заявила официальный судья книги рекордов Гиннесса Меган Брюс.

Монгольская конторсионистка участвовала в четырёх представлениях цирка и в настоящее время выступает в цирковом шоу в знаменитом «Альберт-Холле» в Лондоне.

источник: middleasiannews.com

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