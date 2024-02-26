В Улан-Баторе прошло очередное заседание Молодёжного крыла ICAPP

CentralAsia (MNG) - 24 февраля в столице Монголии, в Государственном дворце начало работу VII заседание Молодежного крыла Международной конференции политических партий Азии (ICAPP). На эту седьмую встречу приедет молодежь, представляющая 17 партий из 12 стран, и объединит свои голоса, чтобы обменяться мнениями о проблемах страны и региона, а также способствовать миру и процветанию.

Спикер Великого Государственного Хурала Занданшатар Гомбожав выступил с речью на заседании «Мы скажем «да» молодежи в парламенте».

«Монгольская народная партия активно участвует в деятельности азиатских политических партий с 2004 года. Я работаю членом Постоянного комитета организации с 2013 года. Будем рады активно участвовать в будущем и способствовать развитию и реформа политических партий. Наша партия стремится не только увеличить количество молодых парламентариев, но и создать парламент, включающий всех представителей общества на предстоящих очередных выборах. Мы также открываем возможности для участия молодежи в политике, политике и решениях», — сказал он.

«Молодые люди могут участвовать в политике многими другими способами, помимо участия в выборах, голосования и избрания в парламент. Один из них – цифровая трансформация. В рамках нашей основной цели стать «3D (цифровым, демократическим, консультативным) парламентом» недавно была введена система «D-parliament» для поддержки участия граждан в законодательной деятельности. Также с внедрением системы публичных обращений «D-petition» существенно активизировался процесс выражения гражданами и молодежью своего мнения в электронной форме».

Международная конференция азиатских политических партий (ICAPP) — международное объединение политических партий стран Азии и Океании. Цели конференции — содействие обменам и сотрудничеству между политическими партиями из разных стран региона и с различными идеологиями; повышение взаимопонимания и доверия между странами Азии; содействие развитию регионального сотрудничества в Азии; создание условий для устойчивого мира и совместного процветания в регионе.

Под эгидой ICAPP действуют молодёжная ( ICAPP Youth Wing) и женская организации ( ICAPP Women's Wing).

источник: middleasiannews.com

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