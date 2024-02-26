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«Два года войны на Украине». Послы США и ЕС в Монголии встретились с почетным консулом Украины

CentralAsia (MNG) -  24 февраля 2022 года Москва начала полномасштабное вторжение в Украину. В настоящее время 18% украинской территории оккупировано Россией.

24 февраля Чрезвычайный и Полномочный Посол господин Ричард Баунган и послы европейских стран в Улан-Баторе провели встречи с Почетным консулом Украины в Монголии.

«Сегодня утром дипломатическое сообщество собралось для встречи с почетным консулом Украины в Монголии Мөнхбатом Төмөр-Очиром и представителями украинской общины Монголии. Мы продолжаем повышать осведомленность общественности об угрозе, которую незаконная война России на Украине представляет для остальных соседей России. Мы за Украину!», — написал Ричард Баунган на своей странице Х (ранее Twitter).

За два года вооруженного противостояния разрушены десятки городов, погибли тысячи мирных жителей. Конфликт навсегда изменил жизнь миллионов украинцев, которым в поисках убежища пришлось бежать в другие страны или переместиться в более безопасные районы Украины.

Российско-украинский конфликт на протяжении двух лет оставался одной из важнейших тем повестки дня большинства международных саммитов и конференций.

источник: middleasiannews.com

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