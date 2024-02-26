«Два года войны на Украине». Послы США и ЕС в Монголии встретились с почетным консулом Украины

CentralAsia (MNG) - 24 февраля 2022 года Москва начала полномасштабное вторжение в Украину. В настоящее время 18% украинской территории оккупировано Россией.

24 февраля Чрезвычайный и Полномочный Посол господин Ричард Баунган и послы европейских стран в Улан-Баторе провели встречи с Почетным консулом Украины в Монголии.

«Сегодня утром дипломатическое сообщество собралось для встречи с почетным консулом Украины в Монголии Мөнхбатом Төмөр-Очиром и представителями украинской общины Монголии. Мы продолжаем повышать осведомленность общественности об угрозе, которую незаконная война России на Украине представляет для остальных соседей России. Мы за Украину!», — написал Ричард Баунган на своей странице Х (ранее Twitter).

The diplomatic community gathered this morning to meet with Honorary Ukrainian Consul to Mongolia T. Munkhbat and representatives of the Ukrainian community in Mongolia. We continue to raise public awareness of the threat Russia's illegal war in Ukraine poses to the rest of… pic.twitter.com/0k4V65oj8h — Ambassador Richard Buangan (@USAmbMongolia) February 23, 2024

За два года вооруженного противостояния разрушены десятки городов, погибли тысячи мирных жителей. Конфликт навсегда изменил жизнь миллионов украинцев, которым в поисках убежища пришлось бежать в другие страны или переместиться в более безопасные районы Украины.

Российско-украинский конфликт на протяжении двух лет оставался одной из важнейших тем повестки дня большинства международных саммитов и конференций.

источник: middleasiannews.com

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