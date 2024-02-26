Видео представление Болор для Miss World 2023

CentralAsia (MNG) - Я Болор Бат-Эрдэнэ, национальная победительница конкурса «Miss World Mongolia 2023».

Наслаждайтесь моим вступительным видео для Miss World 2023, представляющей мою прекрасную Родину Монголию.

Каждый год монгольские участницы создают замечательные вступительные видеоролики.

С гордостью сообщаю, что команда организации «Miss World» сделала акцент на презентационном видео Монголии этого года.

Он был создан с искренним намерением показать гордость нашей страны и особенности четырех сезонов природной красоты, особенно дать людям почувствовать зимний климат тропиков, а также показать благородный внешний вид монгольских женщин и Монгольский образ жизни. Монголы любят матерей и женщин с таким же уважением, как и небесных ангелов.

Я считаю, что танец – это высшее выражение духовных и эстетических чувств.

Вот почему в танце мы подчеркнули красоту любимой мною профессии и показали уникальность национального наследия и культуры Монголии.

Монголия расположена в самом сердце Центральной Азии.

Национальная победительница Болор Бат-Эрдэнэ.

источник: middleasiannews.com

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