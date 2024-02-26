Глава военной разведки Украины назвал оторвавшийся тромб причиной смерти Навального

Кирилл Буданов

CentralAsia (CA) - Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российский оппозиционер Алексей Навальный умер в колонии естественной смертью — из-за тромба.

«Я могу вас разочаровать, но то, что нам известно, — он реально погиб от тромба. И это более-менее подтверждено. Это взято не из интернета, но, к сожалению, естественная [смерть]», — сказал глава ГУР на форуме «Украина. Год 2024». Других подробностей он не привел

Федеральная служба исполнения наказаний РФ сообщила, что 16 февраля Алексей Навальный «умер» в колонии «Полярный волк» в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. В ведомстве заявляли, что политик почувствовал себя плохо после прогулки и практически сразу потерял сознание. Источник RT утверждал, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Вечером 24 февраля тело Навального передали его матери.