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Глава военной разведки Украины назвал оторвавшийся тромб причиной смерти Навального
Кирилл Буданов
Кирилл Буданов

CentralAsia (CA) -  Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российский оппозиционер Алексей Навальный умер в колонии естественной смертью — из-за тромба.

«Я могу вас разочаровать, но то, что нам известно, — он реально погиб от тромба. И это более-менее подтверждено. Это взято не из интернета, но, к сожалению, естественная [смерть]», — сказал глава ГУР на форуме «Украина. Год 2024». Других подробностей он не привел

Федеральная служба исполнения наказаний РФ сообщила, что 16 февраля Алексей Навальный «умер» в колонии «Полярный волк» в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. В ведомстве заявляли, что политик почувствовал себя плохо после прогулки и практически сразу потерял сознание. Источник RT утверждал, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Вечером 24 февраля тело Навального передали его матери.

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