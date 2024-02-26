В Казахстане школьникам запретили пользоваться сотовыми телефонами на уроках

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CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам образования, наставничества и безопасности детей». Эти поправки, среди прочего, ограничивают использование сотовых телефонов школьниками во время занятий, сообщает Orda.kz.

Норма закона предусматривает, что ученики не смогут пользоваться телефонами только во время школьных занятий. Дети по-прежнему смогут приносить в школу смартфоны и использовать их во внеучебное время (например, на переменах).

Закон предусматривает и другие нововведения, в том числе обязательную установку специальных блокирующих механизмов на окнах, которая должна предотвратить несчастные случаи с детьми.

Законопроект, ограничивающий использование сотовых телефонов в школах, депутаты Сената одобрили в начале февраля. Мажилисмен Асхат Аймагамбетов, бывший министр образования и науки, объяснял, что в отдельных случаях учителя смогут разрешать детям применять смартфоны в учебных целях — ограничения направлены на то, чтобы школьники не отвлекались во время урока на социальные сети, в первую очередь на TikTok.

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