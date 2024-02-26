В январе Монголия импортировала товаров на сумму $936 млн

CentralAsia (MNG) - С начала года Монголия импортировала товаров и сырья в общей сложности на $936 млн, что на $248 млн или 36,0 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

В общем объеме импорта товаров более 97% занимает торговля с оплатой в иностранной валюте, товары, поставляемые за счет иностранных кредитных средств, занимают 0,5%, товары за счет иностранной помощи — 0,5%, товары за счет прямых иностранных инвестиций — 1,2% и 0,6% составляют товары для оплаты.

В результате общий объем поставленных товаров, машин и механического оборудования, комплектующих, электроприборов и запасных частей составил 170,5 млн долларов или 18,2%, минеральных продуктов — 221,9 млн долларов или 23,7%, продуктов животного и растительного происхождения и продуктов питания — 99,6 млн долларов или 14,5%, автомобилей и самолеты и их части — 249 млн долларов или 26,6%, недрагоценные металлы и изделия из них — 55 млн долларов или 5,9%, химическая и сопутствующая промышленная продукция —40,9 млн долларов или 4,4%.

Согласно статистике, грузоперевозки железнодорожным транспортом в 2023 году увеличились на 4,6 млн тонн.

На рост грузоперевозок железнодорожным транспортом повлияло увеличение на 2,5 млн тонн экспортных грузов, на 1,9 млн тонн транзитных грузов и на 491,9 тыс.тонн внутренних грузов. Объем грузов, перевезенных железнодорожным транспортом, в декабре прошлого года достиг 2,9 млн тонн, что на 140,6 тыс.тонн больше, чем в предыдущем месяце. В основном это произошло за счет увеличения перевозок железной руды на 245,4 тыс.тонн и угля на 35,1 тыс.тонн.

Доходы от железнодорожного транспорта в прошлом году достигла 1,1 трлн тугриков, увеличившись на 376,7 млрд тугриков по сравнению с предыдущим годом. Этот рост был в основном обусловлен увеличением поставок железной руды, угля, плавикового шпата и флюоритового концентрата.

источник: Монцамэ

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