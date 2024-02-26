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В Алматы за месяц произошло более 8 тыс. подземных толчков
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  В Алматы с 23 января зарегистрировали более 8 тыс. подземных толчков, из которых ощутимыми были лишь 20, передает Orda.kz.

Жителей города уверяют, что причин для паники нет.

«В 10:15 минут в Алматы было зарегистрировано землетрясение. Хотелось бы отметить, что это афтершок. С 23 января нашими станциями зарегистрировано более 8 тыс. афтершоков, из них более 100 с магнитудой 5 и более. И только 20 из них были ощутимыми для жителей и гостей города. Поводов для паники нет», — заявил директор Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Сарсенбаев Даулет.

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