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Зеленский заявил о своем статусе после окончания президентского срока

CentralAsia (CA) -  Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал свой статус после 20 мая - после даты окончания президентских полномочий. По его словам, за дискуссией о его нелегитимности стоит Кремль. Об этом Зеленский заявил на пресс-конференции в Киеве, передает «Страна».

«О легитимности - это не мнение западных партнеров или кого-то внутри Украины, это нарратив и программа Российской Федерации. Соответствующие документы все разведки «Семерки» имеют. Для всех, в принципе, понятно, что это программа россиян. Все против этого, абсолютно все», - сказал президент.

По словам Зеленского, некоторые из лидеров стран G7 даже говорят ему фамилии тех, кто внутри Украины поднимает этот нарратив.

«Я знаю, что у некоторых журналистов Соединенных Штатов также есть эти документы. В документе есть даже деньги, суммы, предусмотренные тем или иным институтам, чтобы поднимать эту тему», - добавил президент.

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