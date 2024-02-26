В ресторане Астаны министр до смерти избил жену: Дело Бишимбаева передали в суд

CentralAsia (KZ) - Дело экс-министра нацэкономики Казахстана Куандыка Бишимбаева передали в суд. Это журналисту Orda.kz подтвердила адвокат потерпевшей стороны.

«Дело действительно передано в суд, но судью пока не определили», - сказала адвокат Жанна Мухамади.

Дело будут рассматривать в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны.

Ранее замминистра внутренних дел РК Марат Кожаев говорил, что дело может быть передано в суд после проведения всех необходимых судмедэкспертиз. Из чего можно сделать вывод, что эти процедуры завершены.

Бывший министр Куандык Бишимбаев обвиняется в убийстве собственной жены Салтанат Нукеновой. Девушка была забита до смерти в ночь на 9 ноября 2023 года в ресторане BAU в Астане.

Куандыку Бишимбаеву вменяют две статьи:

статья 110, часть 2 – «Истязание»;

статья 99, часть 2 – «Убийство, совершённое с особой жестокостью».

В отношении директора «Гастроцентра», являющемся родственником экс-министра, завершили расследование по статье 432 УК РК – «Укрывательство», и статье 434 УК РК – «Недонесение о преступлении».

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