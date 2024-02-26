Пожар в жилом доме в Валенсии: Число погибших достигло 10 человек

CentralAsia (CA) - По меньшей мере 10 человек стали жертвами пожара, который произошёл в многоквартирном доме испанской Валенсии, сообщает Euronews со ссылкой на властей.

Пострадали не менее 14 человек. Поиски пропавших без вести продолжаются.

Пожар произошёл вечером в четверг 22 февраля в многоквартирном доме в центре города, в районе Кампанар. Огонь распространился быстро – охватив здание за считанные минуты, он перекинулся на соседний дом.

Причину происшествия официальные лица пока не называют. Но, по информации местных СМИ, которые ссылаются на мнение ряда экспертов, пламя могло быстро распространиться из-за легковоспламеняющихся материалов облицовки жилого дома.