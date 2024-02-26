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Бердымухамедов присвоил Эрдогану звание «Почетного старейшины Туркменистана» в честь его 70-летнего юбилея
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (TM) -  Глава Туркменистана Сердар Бердымухамедов присвоил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану звание «Почетный старейшина Туркменистана», сообщает государственное агентство «Тукменистан сегодня».

Как отмечается в послании Бердымухамедова, почетное звание присвоено Эрдогану за «огромный личный вклад в развитие туркмено-турецких отношений», «заслуги, направленные на сплоченность» двух народов, а также по случаю 70-летнего юбилея. Президент Туркменистана поздравил турецкого коллегу, пожелав ему «крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия».

«Вы широко известны в Туркменистане и пользуетесь огромным уважением как истинный друг, мудрый и дальновидный государственный деятель», — заявил он. Бердымухамедов напомнил, что в 2021 году Эрдогана наградили орденом Туркменистана «За вклад в развитие сотрудничества».

Президент Туркменистана также подчеркнул, что «одним из важных направлений внешней политики Туркменистана является последовательное развитие и укрепление стратегических и долгосрочных отношений с Турецкой Республикой по различным направлениям». По его словам, это сотрудничество основывается на «нерушимой дружбе и братстве» двух народов. «В межгосударственном сотрудничестве мы всегда исходим из основного принципа «Одна нация — два государства», — заявил он.

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