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В Узбекистане идут аресты ОПГ: Задержан брат «Бахти Ташкентского» Шухрат Кудратуллаев
Шухрат Кудратуллаев
Шухрат Кудратуллаев

CentralAsia (UZ) -  Правоохранительные органы задержали Шухрата Кудратуллаева, который является братом Бахтиёра Кудратуллаева («Бахти Ташкентского»). Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе ГУВД Ташкента.

Он подозревается по статье 165 Уголовного кодекса (вымогательство). Ранее Шухрат Кудратуллаев (1966 года рождения) был объявлен в розыск и задержан в Узбекистане.

Ранее были задержаны двое сыновей «Бахти Ташкентского» — Бегзод Бахтиёрович Зафаров и Ихтиёр Бахтиёр угли Кудратуллаев.

Вместе с Шухратом Кудратуллаевым в розыск объявляли Хусана Исомиддинова (1964) и Феруза Вапаева (1988). Последний был задержан сотрудниками МВД.

Как сообщалось ранее, в Ташкенте правоохранительные органы проводят масштабные рейды по выявлению и задержанию «уличных банд» и преступных групп. Оперативные мероприятия направлены на улучшение криминогенной ситуации в столице, заявили в ГУВД столицы. Бахтиёр Кудратуллаев заключён под стражу в начале декабря.

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