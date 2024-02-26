Министр обороны Туркменистана отменил передачу служебного жилья офицерам в собственность, - Turkmen.news

Бегенч Гундогдыев

CentralAsia (TM) - Министр обороны Туркменистана Бегенч Гундогдыев своим приказом отменил передачу жилья в собственность офицерам по выслуге лет, а также вышедшим в запас или потерявшим трудоспособность. Об этом сообщает Turkmen.news со ссылкой на источник в одном из силовых ведомств страны.

Приказ, подписанный министром 18 февраля, отменяет пункт №5 Положения о жилищном фонде Минобороны, согласно которому офицеры, выходящие на пенсию после более чем 10 лет службы, могут переоформить служебное жилье в собственное. Аналогичная норма, прописанная в статье 16 закона «О статусе военнослужащих», пока не изменена.

«Похоже, теперь максимум, на что могут рассчитывать семьи военнослужащих, — это ютиться в служебных квартирах до тех пор, пока офицер не оставит службу или не скончается. После этого от них требуют освободить служебное жилье, фактически выгоняя на улицу. И это не пустая формальность: никому не позволят жить на привычном месте долгое время. Как сообщают источники Turkmen.news, после утраты права пользования служебной квартирой семьям оставляют на сборы буквально считанные дни», — пишет издание.

По его данным, зарплата туркменских офицеров составляет 3-4 тысячи манатов ($150-200), — выше средней по стране. Но это не компенсирует тяжесть службы. Рабочая неделя у офицеров шестидневная, на службе проводят по 10-12 часов. И даже в воскресенье офицеры обязаны до полудня находиться на рабочем месте, например, заниматься спортом. При этом сверхурочную работу им не оплачивают.

«Доходит до самого постыдного крохоборства. Например, семьям умерших военнослужащих положена денежная помощь в десятикратном размере годовой зарплаты. Но нередко руководство воинских частей задним числом оформляет документы об увольнении, дабы не платить эти деньги. Все это делается с ведома чиновников в Ашхабаде», — отмечает Turkmen.news.

По информации издания, офицеры стали массово увольняться. Большинство из них далее ищут возможность уехать за границу.

Бегенч Гундогдыев занимает пост министра обороны Туркменистана с 2018 года, в 2022-м был назначен секретарем Совбеза республики. Он также возглавляет Комиссию по подготовке предложений по вопросам гражданства и помилования.