Весна в Узбекистане начнётся с холодной погоды

- Узбекистан, погода
- 16:01, 26 февраля 2024
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CentralAsia (UZ) - В последние дни зимы и в первый день весны по территории Узбекистана сохранится неустойчивый характер погоды, сообщил Узгидромет.
26−29 февраля и 1 марта по большинству областей страны временами пройдут осадки (дождь, снег). Лишь по Каракалпакстану, Хорезмской области и в понедельник днём по Бухарской и Навоийской областям осадков не ожидается.
В эти дни по Узбекистану сохранится температурный фон на 2−5 градусов Цельсия ниже нормы. Температура воздуха будет в пределах ночью 0…-5 градусов, по северу — −5…−10, днём — +2…+7 градусов.
Ветер восточный 7−12 м/с. Местами по стране туман.
В горных районах временами снег. Лавиноопасно.
Погода в Ташкенте
Осадки в виде дождя и снега пройдут временами в среду 28 февраля и в пятницу 1 марта. В остальные дни на этой неделе будет преобладать погода без осадков.
Температура ночью будет в пределах −1…−4 градуса, днём — +3…+6 градусов.
В ночные и утренние часы возможен туман. Ветер восточный 5−10 м/с.