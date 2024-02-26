Весна в Узбекистане начнётся с холодной погоды

CentralAsia (UZ) - В последние дни зимы и в первый день весны по территории Узбекистана сохранится неустойчивый характер погоды, сообщил Узгидромет.

26−29 февраля и 1 марта по большинству областей страны временами пройдут осадки (дождь, снег). Лишь по Каракалпакстану, Хорезмской области и в понедельник днём по Бухарской и Навоийской областям осадков не ожидается.

В эти дни по Узбекистану сохранится температурный фон на 2−5 градусов Цельсия ниже нормы. Температура воздуха будет в пределах ночью 0…-5 градусов, по северу — −5…−10, днём — +2…+7 градусов.

Ветер восточный 7−12 м/с. Местами по стране туман.

В горных районах временами снег. Лавиноопасно.

Погода в Ташкенте

Осадки в виде дождя и снега пройдут временами в среду 28 февраля и в пятницу 1 марта. В остальные дни на этой неделе будет преобладать погода без осадков.

Температура ночью будет в пределах −1…−4 градуса, днём — +3…+6 градусов.

В ночные и утренние часы возможен туман. Ветер восточный 5−10 м/с.