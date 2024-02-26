На большей части Казахстана сохранятся осадки

CentralAsia (KZ) - На севере, востоке и в центре Казахстана 27-29 февраля под влиянием атмосферных фронтов пройдут осадки в виде снега, в отдельных районах усиление ветра с низовой метелью, сообщает «Казгидромет».

В горных районах южной и юго-восточной части страны с прохождением атмосферных фронтов возможны осадки, гололедные и туманные явления.

Только на западе республики сохранится погода без осадков, днем температура воздуха будет 0+5 градусов.

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