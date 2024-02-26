Правительство Палестины подало в отставку

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайя подал президенту Махмуду Аббасу прошение об отставке правительства. Об этом Штайе сообщил в своем Facebook.

Штайя объяснил, что принял это решение на фоне «агрессии против сектора Газа и эскалации на Западном Берегу и в Иерусалиме». Аббас должен решить, принять ли прошение.

Мухаммед Штайя подчеркнул, что считает неприемлемыми попытки превратить палестинское правительство «в один из административных инструментов». По его мнению, возглавляемый им кабмин за время работы сумел «достичь равновесия между требованиями граждан и защитой прав палестинского народа».

Штайе, вступивший в должность премьера Палестины в 2019 году, в обращении к кабинету министров заявил, что на следующем этапе перед формированием правительства необходимы новые правительственные и политические механизмы, учитывая «складывающуюся реальность в секторе Газа», а также нужно провести переговоры о национальном единстве палестинцев. Кроме того, по его словам, это потребует «распространения власти администрации на всю территорию Палестины».

С 7 октября 2023 года продолжается война между Израилем и палестинским движением «Хамас». Израиль сообщал о 1,4 тыс. погибших граждан, палестинские власти оценивают число жертв более чем в 29 тыс.