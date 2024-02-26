Боксер Геннадий Головкин сменил зятя Назарбаева на посту президента казахстанского НОК

Геннадий Головкин

CentralAsia (KZ) - Казахстанский боксер-профессионал Геннадий Головкин избран на пост президента Национального олимпийского комитета (НОК) Казахстана сроком на четыре года, передает «Фергана».

Головкин оказался единственным кандидатом на должность главы НОК. Известный боксер сменил на этом посту бизнесмена, зятя экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Тимура Кулибаева, который руководил организацией с 2015 года.

Как пишет сайт CMN.kz, накануне выборов главы НОК общественность и ряд депутатов обсуждали причастность Тимура Кулибаева и его окружения к низким результатам казахстанского спорта, в частности на Олимпийских играх.

Отмечается, что Головкин официально не объявлял о завершении карьеры в профессиональном боксе, потому до сих пор формально остается действующим спортсменом. В то же время известный спортивный менеджер и инсайдер Рик Глейзер считает, что Головкин все же завершил карьеру, просто «молча». В прошлом году Головкин лишился трех чемпионских титулов из-за отказа их защищать.

41-летний Геннадий Головкин (45 боев, 42 победы, 1 ничья, 2 поражения, 37 побед нокаутом) — экс-чемпион мира по версиям IBF, IBO, WBA, WBC, The Ring (2018). Серебряный призер Олимпийских игр (2004), призер чемпионатов мира и Азии. Долгое время считался самым известным представителем Казахстана в мировом спорте. На сегодняшний день Головкин уступает это звание теннисистке Елене Рыбакиной.

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