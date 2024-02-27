Бывшего вице-министра Монголии пригласили на работу в Space X

CentralAsia (MNG) - Болор-Эрдэнэ Батцэнгэл, которая хочет превратить Монголию в «первую цифровую» страну и помочь молодым людям, особенно девочкам, живущим в этой малонаселенной стране (население Монголии около 3,5 миллиона человек), была приглашена на работу в Space X.

За время работы в управлении цифрового развития и связи Монголии, в том числе в течение года в качестве вице-министра, 30-летняя Болор-Эрдэнэ работала над оцифровкой государственных услуг, чтобы людям из отдаленных районов не приходилось тратить долгие дни на поездки и ожидание в очередях для того, чтобы получить паспорт, подать налоговую декларацию и оплатить налоги.

«22 июня 2022 года я впервые связалась с Гвинн Шотвелл, президентом компании SpaceX, чтобы обсудить вопрос ввода Starlink в Монголию. В то время он должен был обсуждаться на заседании Кабмина. Когда закрывается одна дверь, открывается другая. На тот момент я не представляла себя работающей в этой компании. Я очень рада возможности работать и учиться у великих женщин-лидеров, таких как Гвинн Шотвелл, самая влиятельная женщина в мире, и Лорен Дрейер, вице-президент. Раньше мне удавалось использовать мои способности и имеющиеся возможности, чтобы Илон Маск встречался с правительством и премьер-министром Монголии онлайн. В результате сегодня в Монголии официально есть Интернет Starlink.

Лично я, где бы я ни работала, в любой точке мира, стремлюсь к своей цели – помочь монгольской молодежи получить хорошее образование и внести хоть небольшой вклад в развитие Монголии наравне с остальным миром. Именно поэтому, пока я работала в правительстве, помимо реализации проекта «E-Mongolia», я построила мост для успешного начала сотрудничества с такими компаниями, как Amazon, Google Education, Microsoft и Alibaba. Программа кодирования также будет объявлена ​​в ближайшее время. В будущем я буду продолжать вносить свой вклад в будущее развитие моей страны, насколько смогу», — написала она на своей странице соцсети.

Ранее в интервью Associated Press она сказала: «Я всегда жалею о том, что мир не знает, что происходит в Монголии, ничего не знает о том, что мы сделали. Монголия ассоциируется с Чингисханом, лошадьми или этими типичными изображениями юрт. Я очень надеюсь, что мир узнает о современной Монголии. Я считаю, что это следующая скрытая жемчужина технологий».

источник: middleasiannews.com

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