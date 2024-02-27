Forbes: Как посетить Шамбалу, самое священное и духовное место Монголии

CentralAsia (MNG) - “Ты возвращаешься в Монголию зимой? Разве температура там не -35 по Цельсию и разве Улан-Батор не самая холодная столица в мире?” Эти вопросы я слышала от нескольких своих друзей.

Я планировала вернуться в страну, которую последние несколько лет называла домом, но на этот раз в середине зимы. Даже при таких пугающе низких температурах я была полна решимости встретить Новый год по Монгольскому Лунному календарю, Цаган Сар, и совершить паломничество в одно из самых духовных мест Монголии, Шамбалу.

Поскольку информации о том, как туда добраться, куда пойти и как спланировать такого рода поездку, практически не было, мне посчастливилось найти Monastery Stay, туристическую компанию, специализирующуюся именно на этом виде духовного туризма. Их цель - привлечь внимание к монгольскому буддизму и дать иностранцам возможность узнать об этой практике из первых рук. Я была взволнована и готова это сделать.

Я решила забронировать сокращенный четырехдневный маршрут в Шамбалу и монастырь Хамрын хийд, который включал в себя путешествие ночным поездом из Улан-Батора в небольшой городок под названием Сайншанд.

Я слышала, что путешествие на поезде в Монголии само по себе было приключением, но я пришла к пониманию, что в этом заключается часть очарования этого места. По внешнему виду поезда было понятно, что он повидал многое и предстоящие 10 часов пути для него ничто в сравнении с уже «прожитыми» годами. Жесткая кровать и все такое.

Прибыв ранним утром в Сайншанд, мы устроили импровизированный завтрак в доме нашего водителя из-за того, что все закусочные были закрыты из-за Нового года по Лунному календарю, который задал тон поездке. Подкрепившись кофе, суутэй цай (чай с молоком) и подогретыми буузами (монгольские клецки), я прямиком отправилась в места, которые мечтала посетить в течение последних нескольких недель.

Сначала мы остановились в Хамрын Хийд («хийд» на монгольском языке просто означает монастырь), где монахи исполнили специальные песнопения на новый год. Их слушали и местные жители, которые пришли помолиться за своих близких. На фоне местных жителей, одетых в свои лучшие зимние дээли, традиционные длинные куртки, которые здесь в ходу, я почувствовала себя оборванкой, только что сошедшей с поезда.

В монастыре моя добрая и нежная гид Халиун начала объяснять, кто такой Дулдуйтын Данзанравжаа - имя, которое я слышал много раз, но мало о чем знал. Именно благодаря ему буддийская школа красной шляпы Ньингма была перенесена в Монголию в начале 1800-х годов, и именно поэтому каждый из этих монастырей и памятников существует сегодня. Хотя большинство из них были разрушены при коммунистическом правлении, многие из них были восстановлены в 1990-х годах, как только Монголия восстановила свою независимость.

Из монастыря мы направились к “памятнику груди”, где женщины произносят молитвы за женщин всего мира, делая подношения и обходя по часовой стрелке вокруг двух ово (священных сооружений).

Потом мы вернулись в наш Prius, самый популярный автомобиль в Монголии, - пришло время, наконец, отправиться в Шамбалу и прогуляться через золотые ворота.

Данзанравжаа, построивший это место, верил, что оно обладает особой духовной энергией, и его часто можно было найти в близлежащих пещерах, где он медитировал в течение долгого времени. Некоторые говорят, что именно в этих пещерах он смог научиться направлять энергию и совершать божественные действия, такие как левитация и исцеление больных.

Прогуливаясь по Шамбале, можно ощутить энергетику - то ли этого места, то ли десятков местных жителей, которые наконец-то совершили это священное паломничество, - но в воздухе определенно чувствовалась вибрация. Или, может быть, это было просто внимание местных жителей, обращенное в мою сторону, и их любопытство. связанное с тем, что видят гадаада (иностранца) в их священном месте. В любом случае, в свежем, холодном зимнем воздухе было что-то особенное.

Следуя примеру нашего гида по Шамбале Баатара, местной знаменитости центра, мы провели необходимые ритуалы один за другим, предлагая все - от риса и водки до шепота пожеланий и пения стихов. Нам даже предложили лечь на землю (как объяснили, там энергия наиболее сильна), чтобы мы могли сами впитать часть энергии.

Говорят, что, когда вы покидаете Шамбалу, выходя через серебряные врата, вы очищаетесь от всех своих плохих поступков. Хотя трудно сказать, так ли это, но приложить к этому усилия, безусловно, не будет лишним.

Оставшиеся два дня нашего пребывания в восточной Гоби были потрачены на встречи с местными семьями, поедание бууз, прогулку по музею Данзанравжая, куратором которого является 8-е поколение, и осмотр драгоценных местных камней, из которых изготавливают прекрасные украшения в Чулуун Гоёле. Затем я села на ночной поезд и вернулась в Улан-Батор.

Полностью заряженное духовной энергией, чтобы провести остаток зимы в Монголии, мое паломничество в Шамбалу напомнило мне о нетронутой красоте и духовности, которые в Монголии только и ждут, чтобы их открыли путешественники.

автор: Бреанна Уилсон

источник: Forbes

перевод: middleasiannews.com

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