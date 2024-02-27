Вьетнам принял участие в 7-й встрече молодежного крыла ICAPP в Монголии

CentralAsia (MNG) - Делегация Комиссии по внешним связям ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) приняла участие в 7-м заседании Молодёжного крыла Международной конференции азиатских политических партий (ICAPP) в Улан-Баторе, Монголия, 23-26 февраля, целью которого было содействие диалог по содействию вовлечению молодежи в общественно-политическую деятельность.

Встреча, организованная правящей Монгольской народной партией (МНП), собрала 47 делегатов от 18 политических партий из 12 азиатских стран, а также почти 100 молодых представителей Монголии. Она опиралась на успех предыдущего заседания молодежного крыла ICAPP и 7-го собрания женского крыла ICAPP, состоявшегося в Монголии в августе прошлого года.

Обсуждения были сосредоточены на возможностях и проблемах, с которыми сталкиваются молодые люди при взаимодействии с национальными парламентами и политической деятельности. Делегаты поделились практическими решениями и опытом по поощрению участия молодежи в общественной и политической жизни, включая поддержку обучения, доступ к финансам и здравоохранению, создание рабочих мест и возможности предпринимательства. Они также подчеркнули важность молодежного лидерства в области науки, инноваций и творчества.

На полях мероприятия вьетнамская делегация провела встречи с сопредседателем ICAPP Чунг Ый Ёном и генеральным секретарем ICAPP Квон Хи Согом для изучения путей развития сотрудничества между КПВ и ICAPP.

Они также провели рабочие встречи с представителями правящей МНП и Демократической партии Монголии для обсуждения дальнейшего укрепления двусторонних отношений по случаю 70-летия дипломатических отношений между Вьетнамом и Монголией в этом году.

Лидеры ICAPP, монгольских политических партий и другие участники высоко оценили недавние достижения Вьетнама в социально-экономическом развитии и внешней политике. Они признали позитивный вклад КПВ в общий успех ICAPP и выразили общее желание и дальше укреплять дружественные обмены и практическое сотрудничество с Вьетнамом в будущем. Об этом сообщил Vietnam+.

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