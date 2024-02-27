Занданшатар посетит Кыргызстан с официальным визитом

Занданшатар Гомбожав

CentralAsia (MNG) - Председатель Великого Государственного Хурала Монголии Занданшатар Гомбожав 26-29 февраля посетит Кыргызстан с официальным визитом, сообщает портал Isee.

Ожидается, что в ходе своего визита Занданшатар решит вопросы укрепления отношений между парламентами двух стран и вывода сотрудничества на новый уровень. Потому что Кыргызская Республика всегда выражала желание учиться у парламентской демократии Монголии, как официально, так и неофициально.

Наши две страны установили дипломатические отношения 22 апреля 1992 года. Генеральное консульство Монголии в Бишкеке открылось 1 июня 2014 года. 1 февраля 2017 года Постоянная комиссия по безопасности и внешней политике Великого Государственного Хурала единогласно поддержала предложение правительства изменить статус Генерального консульства Монголии в Бишкеке, столице Кыргызской Республики, на посольство. Согласно этому, МИД Монголии сделал Кыргызстану дипломатическое предложение об открытии посольства, и посольство было открыто в июне 2019 года.

Граждане обеих стран, имеющие дипломатические, служебные и обычные паспорта, могут путешествовать без виз. Монголия имеет глубокие исторические и культурные связи с Кыргызстаном. Поскольку Монголия и Кыргызстан являются кочевым цивилизациями, они имеют много общего с точки зрения земледелия, языка и обычаев, таких как кочевое животноводство, домашнее хозяйство, одежда, еда и т. д., пишет портал Isee.

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