Монгольские пастухи понесли тяжелые потери в суровую «дзудскую» зиму

CentralAsia (MNG) - Сильные холода и обильные снегопады в Монголии привели к значительным экономическим потерям для пастухов: этой зимой погибло почти 3 миллиона стадных животных, как сообщает Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям страны.

Монголы называют снежные и ледяные катастрофы, неоднократно обрушивающиеся на страну зимой, «Дзуд». Погодное явление означает, что домашний скот больше не может найти пищу, потому что земля замерзла, а пастбища покрыты снегом.

Потери часто особенно велики, если лето было засушливым, в течение которого животные не могли накопить достаточные запасы жира на зиму.

ООН уже предупредила о ситуации.

Согласно докладу ООН, опубликованному две недели назад, животноводство является неотъемлемой частью монгольской экономики, культуры и образа жизни. Скотоводы сейчас страдают от нехватки кормов и стремительного роста цен на них.

По оценкам, в Монголии насчитывается около 64 миллионов стадных животных. Для страны это вторая «Дзудская» зима подряд.

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