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Примерно $300 тыс. собрано для поддержки животноводов в Монголии

CentralAsia (MNG) -  На пресс-конференции, которая проводится ежедневно в 11:00 утра для информирования о текущей ситуации в аймаках, пострадавших от неблагоприятных климатических условий, секретарь Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям Баярхуу Тувшинсайхан сообщил, что на сегодняшний день продолжается доставка сена 2829 семьям животноводов и кормов 36108 семьям.

Государственной компанией «Сельскохозяйственная корпорация» осуществляется доставка кормов в 111 сомонов, при этом шесть из них уже заключили контракты на закупку 3500 тонн кормов.

Также он отметил, что Государственная комиссия получила один миллиард тугриков (около $300 тыс.), а также товары и материалы на сумму 562 миллионов тугриков в рамках кампании по оказанию помощи скотоводам. Кроме того, 17 международных организаций доставляют корма и медицинские наборы 174930 семьям скотоводов в семи аймаках.

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