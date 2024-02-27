Бумажные услуги сферы здравоохранения переведут на электронные

CentralAsia (MNG) - 7 видов бумажных услуг, таких как «Карта контроля беременности», «Амбулаторная карта», «Страховка», «Медицинский рецепт», «Визуальная диагностика», «Справка о вакцинации», будут переведены в электронный формат. Его преимущество заключается в экономии времени и денег людей. Обновление будет реализовано 1 мая. Об этом сообщил портал Eguur.

Кроме того, постоянный представитель ЮНИСЕФ Эварист Куасси-Комлан подписал проект, который будет реализован на 2023-2027 годы. ООН будет реализовывать 4 основных проекта.

Детский фонд ООН выделит 670 тысяч долларов США на программы, направленные на здравоохранение, образование и защиту детей.

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