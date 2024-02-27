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Парламент отправил президента Венгрии в отставку

CentralAsia (CA) -  Государственное собрание (парламент) Венгрии единогласно одобрило заявление президента страны Каталин Новак об отставке. Теперь она официально не является президентом Венгрии, передает Telex.

Новак подала в отставку на фоне скандала с помилованием человека, осужденного за помощь в сокрытии дела о сексуальном насилии в детском доме.

Как сообщает издание, сейчас в парламенте проходит голосование на предмет назначения президентом председателя Конституционного суда Венгрии Тамаша Шуйоки. Его кандидатуру на пост президента ранее выдвинули правящие в Венгрии партии — «Фидес» и Христианско-демократическая народная партия.

Шуйока, если его кандидатуру одобрят, сможет вступить в должность президента 5 марта. До этого дня исполняющим обязанности президента Венгрии будет спикер Государственного собрания Ласло Кёвер, отмечает Telex.

В результате скандала, который стал причиной отставки Новак, решение покинуть должность также приняли министр юстиции Венгрии Юдит Варга и глава венгерской реформистской церкви Золтан Балог.

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