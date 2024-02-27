Антимонопольная служба РФ выявила у «Яндекс.Такси» нарушения, связанные с завышением цен

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CentralAsia (CA) - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила нарушения у «Яндекс.Такси», которые связаны с завышением цен на поездки, а также блокировкой водителей и пассажиров. За 2023 год на компанию поступило более 300 жалоб от пассажиров и водителей, заявил заместитель руководителя службы Петр Иванов в интервью «Известиям».

«Они (жалобы) связаны как со стоимостью поездок, так и с мерами, которые агрегатор применяет в связи с блокировками. В частности, относительно блокировки водителей и пассажиров в сервисе «Яндекс Gо» ФАС компании направлено письмо о том, что возможные нарушения и соразмерные им меры ответственности должны быть исчерпывающе уточнены в документах «Яндекса», — сообщил Иванов.

Замруководителя ведомства уточнил, что плата, взимаемая с перевозчиков, сейчас слишком высокая. Она составляет 28%. Ее необходимо снизить до конкурентного уровня. Агрегатор пока не исполнил требование, отметили в ФАС.

Алгоритм ценообразования услуг такси не раскрывается компанией в полном объеме. Сейчас ФАС продолжает анализ практик ценообразования агрегаторов такси, по которым у службы есть серьезные замечания к «Яндекс.Такси». Однако возможности проверки «Яндекс Такси» ограничены мораторием, что не позволяет службе в настоящее время применить меры реагирования, подчеркнул Иванов в интервью газете.