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В аэропорту Астаны эвакуировали людей из-за пожара

CentralAsia (KZ) -  В международном аэропорту Астаны загорелась электрощитовая, сообщает МЧС РК.

«В «112» поступило сообщение о возгорании в электрощитовой терминала международного аэропорта Астаны. По внешним признакам – в галерее между терминалами №1 и №2 сильное задымление», – говорится в сообщении.

Из здания эвакуировали людей. В 8:24 пожар ликвидировали. По уточнённой информации, горели 10-15 м2 электрокабелей в серверной терминала №2.

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