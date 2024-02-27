Гибель 68 детей из-за сиропа от кашля «Док-1 Макс» в Узбекистане: Суд вынес приговор

CentralAsia (UZ) - Ташкентский городской суд по уголовным делам 26 февраля огласил приговор в отношении обвиняемых по делу о гибели 68 детей после приема сиропа от кашля «Док-1 Макс». Наибольший срок получил директор фирмы-дистрибьютора данного препарата, ему дали 20 лет лишения свободы, сообщает «Газета.uz».

Глава компании Quramax Medikal гражданин Индии Рагвендра Пратар, согласно решению столичного суда, проведет за решеткой 20 лет. Иностранца признали виновным по:

пунктам «а» и «б» части 4 статьи 186-3 («Производство, изготовление, приобретение, хранение…, а также нарушение порядка розничной реализации по рецепту лекарственных средств, содержащих сильнодействующие вещества, повлёкшее человеческие жертвы») Уголовного кодекса Узбекистана;

части 3 статьи 184 («Уклонение от уплаты налогов или сборов, совершенное в особо крупном размере») УК;

пункту «а» части 3 статьи 211 («Дача взятки в особо крупном размере») УК;

пункту «а» части 2 статьи 228 («Изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование повторно или опасным рецидивистом») УК;

части 3 статьи 228 («Использование заведомо подложного документа») УК.

Другой фигурант дела — бывший директор узбекского Агентства по развитию фармацевтической отрасли и Государственного центра экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники Сардор Кариев — получил 18 лет колонии. Экс-чиновника признали виновным, в том числе, в нарушении порядка розничной реализации по рецепту лекарственных средств, содержащих сильнодействующие вещества, повлекшем человеческие жертвы (пункты «а» и «б» части 4 статьи 186-3 УК. Исчисление наказания ведется с 24 января 2023 года, когда подозреваемого взяли под стражу.

Кроме того, заместители Кариева — Амирхон Азимов и Нодирбек Мусаев — были приговорены к 16 годам тюремного заключения каждый. Их коллега Шоюсуф Шодманов, отвечавший за регистрацию лекарств, проведет в колонии общего режима 16,5 лет.

Все бывшие сотрудники фармагентства и центра экспертизы лишены права работать на руководящих постах в госорганах в течение 2,5 лет.

Остальные фигуранта дела получили наказание — до пяти лет заключения.

Некоторые подсудимые вовсе не отправятся в колонию. Так, менеджер по регистрациям лекарств в Quramax Medikal Нурия Мирзаахмедова признана виновной в нарушении порядка реализации лекарств, подделке документов и их использовании. Ей назначили 10 лет лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком. В этот период ей запрещено покидать страну, она также должна информировать правоохранителей о смене места жительства и постоянно отмечаться в ОВД.

Главный бухгалтер компании-импортера сиропа «Док-1 Макс» Элёр Мирзаахмедов за уклонение от уплаты налогов (часть 2 статьи 184 УК) получил четыре года ограничения свободы.

Вместе с тем, суд установил размер компенсации, которые некоторые осужденные, включая Пратара, Кариева и его заместителей, должны выплатить семьям или законным представителям погибших. Согласно постановлению, сумма составит один млрд сумов ($80 тысяч) по каждому из 68 летальных случаев и четырем, когда у пациентов выявлены тяжелые последствия. Кроме того, определена компенсация пострадавшим от индийского лекарства: семьи четырех детей с удовлетворительным состоянием получат по 500 млн ($40 тысяч), еще восьмерых выздоровевших — по 200 млн ($16 тысяч).

Уличенного во взятке Шодманова обязали перечислить в пользу государства свыше 881 млн сумов ($70,6 тысячи), а его коллеги Азимов и Мусаев выплатят в бюджет около 94 млн ($7,5 тысячи) в солидарном порядке.

Руководство компании Quramax Medikal переведет в казну Узбекистана более 5,4 млрд сумов ($434 тысячи) в виде налоговой задолженности.

С осени 2022 года и по январь 2023-го в Узбекистане стали регистрировать детские смерти, причиной которых был указан прием препарата «Док-1 Макс» производства индийской фармкомпании Marion Biotech. По сообщению Минздрава Узбекистана, в распространявшейся в стране партии лекарства был обнаружен этиленгликоль.

В Службе госбезопасности заявили, что при проведении лабораторных исследований препарата «Док-1 Макс» были грубо нарушены требования нормативно-правовой документации, в результате чего некачественный сироп был допущен к реализации. На судебном заседании в октябре 2023 года сообщалось, что производитель сиропа и его узбекские дистрибьюторы платили врачам и аптекарям огромные суммы за то, чтобы те продвигали лекарственное средство на местном рынке.

На слушании 5 января объявили, что число детей, скончавшихся после приема индийского сиропа, возросло до 68, еще 16 пострадавших стали инвалидами. В качестве обвиняемых по делу проходят 23 человека.